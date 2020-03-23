Новый инвестиционный проект запустят в Челябинске

Он призван наладить инвест-климат в городе.

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Новый инвестиционный проект запускается в администрации Челябинска под названием «Час инвестора». По словам заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, суть проекта заключается в том, что любой желающий инвестор из Челябинска, области или любого другого российского города может приехать в столицу региона, и в течение всего одного часа его проект будет рассмотрен чиновниками.

«Если проект будет интересен для нашего города, мы будем выносить его на голосование на портале „Активный житель-74“. И после положительного решения горожан мы за руку возьмём этого инвестора и проведём его по всем кабинетам чиновников, чтобы как можно скорее воплотить его проект»,— рассказал Олег Извеков.

Целей проекта несколько: во-первых, ускорить запуск любого инвестиционного проекта, чтобы максимальный срок от заявки до воплощения составлял не более двух месяцев. Во-вторых, таким образом наладить инвестиционный климат в Челябинске.

«Инвестиционный климат зависит не от каких-то огромных инвест-проектов стоимостью в миллиарды и десятки миллиардов рублей. Достаточно запустить сотню-другую малых проектов от 1 миллиона рублей, и инвест-климат в нашем городе наладится»,— добавил замглавы Челябинска по экономическому развитию.

Кроме того, никаких ограничений для инвесторов не будет. Главное, чтобы проект был интересен Челябинску. Конечно же, в приоритете производственные истории, связанные с появлением новых рабочих мест, а также информационные и IT-стартапы, так как в будущем экономика будет развиваться именно в этом направлении.