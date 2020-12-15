Троицкого вице-мэра задержали по «отопительному» делу

В произошедшем разбираются следственные органы.

Администрация Троицка понесла очередную потерю: накануне, 14 декабря, был задержан замглавы города по городскому хозяйству Вадим Герман. Его начальник, мэр Александр Виноградов, полагает, что имеет место политический заказ.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пока только подтверждают сам факт задержания Вадима Германа. В администрации предполагают, что Вадима Ивановича «взяли» в рамках расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело, напомним, было возбуждено в январе 2020 года. Источники в Троицке связывают задержание Германа с затянувшимся многолетним конфликтом между мэрией и местным поставщиком тепловых ресурсов — ООО «ТЭК» (принадлежит предпринимателю Игорю Баркову).

«Этот конфликт только причиняет всем неприятности. Непонятно, откуда у Баркова такая поддержка в правоохранительных органах, но, то задержание Германа — серьезный удар с его стороны — несомненно»,

— рассказал источник «Первого областного» информагентства в Троицке.

Глава города Александр Виноградов осторожно высказывает надежду, что силовики все-таки разберутся в ситуации и вице-мэр вернется на работу.

«Мне самому пока официально ничего не сообщали. Но в городе действительно не первый год идут разбирательства с компанией ТЭК. Это предприятие задолжало поставщикам коммунальным ресурсов, той же Троицкой ГРЭС, сотни миллионов рублей, вокруг компании возбуждены и расследуются несколько уголовных дел. Год назад дошло до того, что руководитель ТЭК Игорь Барков отказался включать в разгар холодов центральный тепловой пункт. По инициативе прокурора города было собрано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Бизнесмена на заседании комиссии неоднократно просили не срывать отопительный сезон, но Барков отказался. В итоге при содействии сотрудников полиции, прокуратуры и МЧС тепловые пункты города были переданы под контроль другой компании, единого поставщика тепла, ООО „Перспектива“. Чрезвычайной ситуации в центре города удалось избежать», — комментирует Александр Виноградов.

Добавим, по данным из открытых источников, в настоящее время судьба теплового оборудования ТЭК решается в арбитражном суде Челябинской области. Параллельно идет расследование нескольких уголовных дел по факту разных нарушений, допущенных руководством компании. И, вишенкой на торте — ответный ход теплоснабженцев, приведший к тому, что замглавы города задержан, как предполагает его начальник, именно за события годичной давности — то есть за передачу тепловых пунктов другому хозяйствующему субъекту.

В течение дня 15 декабря должно появиться официальное разъяснение ситуации от регионального следственного управления СКР. В прокуратуре Челябинской области пока не располагают подробной информацией о троицком «отопительном» деле.