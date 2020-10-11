Глава Троицка заболел коронавирусом

Положительный результат градоначальник получил сегодня.

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Глава Троицкого городского округа Александр Виноградов заразился коронавирусом. По предварительным данным, градоначальник подхватил инфекцию в семье. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В пятницу 9 октября Александр Виноградов сдал тест на коронавирус. Сегодня пришёл положительный результат. Он чувствует себя нормально. Температуры нет. Предположительно, Александр Виноградов заразился COVID-19 в семье. Одноклассник сына, с которым он сидит за одной партой, заболел коронавирусной инфекцией»,— сообщили в мэрии.

Госпитализировать градоначальника не стали. Как сообщили в администрации Троицкого городского округа, он ушёл на самоизоляцию.

Горожане пожелали Александру Виноградову скорейшего выздоровления.