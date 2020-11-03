Незаконные премии в администрации Троицка вылились в уголовное дело

В течение двух лет должностные лица превышали полномочия.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации города Троицка. Речь идет о премиях, выданных с 2018 по 2020 годы.

По предварительным данным, согласно заключению специалистов Контрольно-счетной палаты региона, должностные лица троицкой администрации выписывали премии по итогам работы, превышая должностные полномочия.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование продолжается.