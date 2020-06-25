Алексей Текслер вступил в «Единую Россию»

О решении губернатор объявил на партийной конференции.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал членом «Единой России». Об этом глава региона объявил сегодня, 25 июня, на XXXV конференции партии. Своё решение Алексей Текслер мотивировал стремлением взять ответственность за формирование обновлённого состава областного заксобрания и перезагрузкой «Единой России» в Челябинской области. Помимо этого Алексей Текслер хочет связать работу партии с практическим результатом для жителей области.



«Я принял решение вступить в партию Единая Россия. Так что идём на выборы вместе, одной командой. При этом коллеги, легкой жизни не обещаю, наоборот. Буду требовать от партии, от каждого ее члена переломить, и это надо сказать честно, восприятие многих людей к партии. Партия — это люди, результат каждого и есть ее имидж», — сказал Алексей Текслер.

Конференция «Единой России» проходит в Челябинске в эти минуты. Напомним, что сегодня, 25 июня, глава региона выступал с посланием к Законодательному собранию Челябинской области. В рамках обращения Алексей Текслер озвучил итоги работы за прошлый год и наметил цели и задачи на следующий год.