С Днём молодёжи поздравил южноуральцев Алексей Текслер

Ранее этот праздник отмечали в последнее воскресенье июня.

Послушать 00:00

Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодёжи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех молодых людей и девушек с праздником и отметил, что на сегодняшний день молодёжная политика в регионе выходит на первый план.

«Поздравляю вас с Днем молодёжи России! Этот праздник нацелен в будущее — как и сама молодёжь, которая строит большие и смелые планы на завтра, но уверенно действует уже сегодня, преодолевая самые сложные обстоятельства, набираясь опыта и генерируя новые идеи»,— сказал губернатор.

Также он отметил, что для Челябинской области важно, чтобы проживающая здесь молодёжь имела возможность раскрыть свой потенциал, проявить себя в многогранной экономике и общественной жизни региона, науке, творчестве и культуре.

«Рассчитываю, что молодёжные инициативы станут важным драйвером развития нашей области, а личные победы и достижения каждого молодого южноуральца станут общим успехом России. Желаю вам неутомимой энергии, здоровья, благополучия и большой жизненной удачи!»— заключил Алексей Текслер.

Обычно в этот день в России проводятся различные мероприятия, концерты, конкурсы и спортивные игры. В этом году из-за коронавируса массовые мероприятия планировать не стали.