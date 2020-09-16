Алексей Текслер стал исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России»

Пост на протяжении 15 лет занимал Владимир Мякуш.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России». Генсовет партии утвердил кандидатуру главы региона, сегодня, 16 сентября. На этом посту Алексей Текслер заменит Владимира Мякуша, последний руководил региональным отделением «Единой России» 15 лет.



«Спасибо за доверие, которое высказал председатель партии, спасибо всему руководству партии за внимание и поддержку, которую вы оказывали Челябинской области. Очень конкурентная была кампания, но люди услышали, люди поверили партии. Те задачи, которые сегодня стоят перед „Единой Россией“, во многом совпадают с задачами развития региона. Обновление партии, рост доверия к ней — это тоже те основные направления развития партии, на которые мы обратим внимание»,— сказал Алексей Текслер.

В пресс-службе «Единой России» подчеркнули, что секретарём Алексей Текслер будет избран на ближайшей конференции Челябинского отделения партии. Напомним, ранее на этой неделе возглавить региональное представительство Алексею Текслеру предложил Дмитрий Медведев в ходе онлайн-брифинга по итогам выборов.

Напомним, Алексей Текслер вступил в «Единую Россию» в июне этого года на XXXV конференции партии. Своё решение тогда губернатор мотивировал стремлением взять ответственность за формирование обновлённого состава областного заксобрания и перезагрузкой партии власти в Челябинской области. На прошедших выборах в Заксобрание области «Единая Россия» набрала более 42,59% голосов.