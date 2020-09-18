«Здоровье — это главная ценность»: Алексей Текслер наградил медработников Челябинской области

Отмечены специалисты разных квалификаций и должностей.

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В Челябинской области состоялась церемония награждения лучших медработников. Вручение ежегодной премии за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство пришлось перенести на сентябрь из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Размер выплаты — 50 тысяч рублей, награжденных — 50 сотрудников. Премию губернатора Челябинской области за профессиональные заслуги по итогам 2019 года получили сельские специалисты, сотрудники больниц Челябинска. Среди них — неонатологи, акушеры-гинекологи, педиатры, терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры и старшие медсестры. Также отметили специалистов системы здравоохранения региона.

«Отдельные годы финансирование здравоохранения было недостаточным, и мы выводы сделали, начали исправлять эту ситуацию. Начиная с прошлого года, существенно увеличили финансирование, поддержка будет продолжена и в следующем году. Для каждого человека здоровье — это главная ценность, это является основой и нашей политики в сфере здравоохранения. Мы сообща стремимся увеличить продолжительность жизни, улучшить демографическую ситуацию в регионе, сделать медицинскую помощь доступной, современной, высокотехнологичной», — подчеркнул Алексей Текслер в своем приветствии.

Премию вручили главврачу челябинской ГБ № 2 Ольге Поздеевой. Тридцать лет доктор медицинских наук и профессор работает в медицине.

«В пандемию наше медицинское учреждение вступило одним из первых. Мы территориально работаем со студентами, поэтому в феврале уже занимались китайскими очагами, переселением в обсерваторы. В марте пришел приказ, что мы становимся госпитальной базой по COVID-19. С тех пор с семьей, с внуками общаюсь редко. Давно уже все забыли о себе и занимаются работой. Чувства страха не было никогда. Было понимание, что это просто нужно сделать. Чтобы и персонал был здоров, и пациентам было комфортно. Мы научились решать проблемы, не откладывая в долгий ящик», — рассказала Ольга Поздеева.

Отметим, что кандидатов, которые могут получить премию, утверждает специальный совет при губернаторе. Сама традиция чествования лучших работников здравоохранения зародилась еще в 1999 году.