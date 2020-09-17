Алексей Текслер поручил «Мечелу» решить проблему «рыжего дыма»

Губернатор предложил руководству предприятия новое соглашение с регионом.

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«Мечел-Кокс» должен до 2023 года снизить выбросы в атмосферу до 22,5%. Челябинскому металлургическому комбинату поставлена задача уменьшить загрязнение до 16%. Изначально сроком был обозначен 2024 год, но сделать это с опережением попросил губернатор Алексей Текслер. Сегодня, 17 сентября, губернатор проконтролировал выполнение обязательств ПАО «Мечел» по снижению выбросов в атмосферу Челябинска и сбросов загрязняющих веществ в реку Миасс.



«Я прошу ускорить ряд мероприятий и завершить их не в 2024 году, а не позже 2023 года. Также появились дополнительные мероприятия, поэтому предлагаю заключить новое соглашение с регионом, прописать новые задачи. В частности, закрыть проблему „рыжего дыма“, исключить неорганизованные выбросы в цехах. Все технологии существуют, чтобы проблему качества воздуха в Челябинске решить»,— сказал Алексей Текслер.

Предложение Алексея Текслера поддержал и гендиректор «Мечела» Олег Коржов. По его словам, предприятие уже идёт с опережением графика по нескольким пунктам.

«Мы движемся в рамках утвержденной программы и своих обещаний. Что касается ускорения сроков, то мы эту информацию для себя принимаем и делаем все, чтобы ускориться», — подчеркнул Олег Коржов.

Кроме того, Алексей Текслер поставил перед компанией дополнительные экологические обязательства. Среди них оснащение всех доменных печей системами аспирации, реконструкция электродуговой печи электросталеплавильного отделения кислородно-конвертерного цеха.

«До 2022 года будет решена проблема загрязнения сточными водами реки Миасс: два из трех спусков воды из водоемов (Першинский, Каштакский и Баландинский пруды), куда предприятия группы направляют промышленные стоки, благодаря замкнутому циклу водоснабжения, перестанут использоваться. Оставшийся сток будет сокращен в несколько раз и будет полностью очищаться благодаря современной системе очистки воды»,— добавили «Первому областному» в пресс-службе главы региона.

Также компания взяла на себя обязательства по организации замкнутого оборотного цикла, снижению объемов выбросов, решению проблем ливневых вод на промплощадках и проведению реконструкции очистных сооружений. Губернатор выразил уверенность, что при содействии всех промышленников удастся решить проблемы с экологией в Челябинске до 2023 года.

«Мы сегодня не только с „Мечелом“, мы со всеми промышленными предприятиями движемся в одной логике. При реализации всех запланированных мероприятий мы в целом экологическую проблематику в Челябинске закроем до 2023 года»,— резюмировал глава региона.

Помимо прочего, губернатор обратил внимание руководства «Мечела» на выполнение социальных обязательств в Металлургическом районе города. Алексей Текслер предложил заключить соглашение о социальном партнёрстве, как сделали другие крупные предприятия области.