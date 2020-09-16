«Отложите отпуска»: Алексей Текслер поручил главам обеспечить всех жителей теплом

В 10 районах Челябинской области уже стартовал отопительный сезон.

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В Челябинской области вот-вот стартует отопительный сезон. В нескольких районах области тепло уже начало поступать в социальные учреждения и дома: в Кыштымском городском округе, Еткульском муниципальном районе, Катав-Ивановском районе, Кусинском и Саткинском районах. Об этом на совещании губернатора с главами районов доложил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

«Подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиками. Готовность региона на 1 сентября составляла 95%, уровень подготовки на текущую дату — 98%», — прокомментировал ситуацию министр строительства и инфраструктуры.

Кроме того, Виктор Тупикин отметил, что в ряде районов остаются проблемы с отказом собственников котельных от теплоснабжения.

«Тема не новая. Крайне важно, чтобы главы муниципалитетов относились внимательно к подобным случаям, а также своевременно уведомляли регион. Прошу проанализировать своевременность реакции глав во всех подобных случаях. После таких докладов у меня есть ощущение, что не все понимают процедуру, порядок и проблематику. Не думаю, что предприятия принимают решения сразу, это происходит годами. Этим нужно было заниматься до того, как решение было принято. Что касается самих собственников, если кто-то из них начинает выкручивать руки, надо немедленно обращаться в прокуратуру, если есть какие-то нарушения. Отложите отпуска до того момента, пока ваш муниципалитет или район будет полностью готов к зиме», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона поручил уже с сегодняшнего дня начинать подавать тепло в социальные учреждения.