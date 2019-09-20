Текстовая трансляция с инаугурации Алексея Текслера

Сегодня Алексей Текслер официально вступит в должность губернатора Челябинской области.

11:41 — Торжественную церемонию объявили закрытой. Зрители провожают почетных гостей церемонии.





11:40 — Весь зал встал, когда из зала вынесли Государственный флаг Российской Федерации, Челябинской области и историческое Знамя дважды орденоносной Челябинской области.

11:38 — Ведущий зачитал телеграмму от Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко.

11:33 — На сцене Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.





11:30 — Поздравить Алексея Текслера выходит Митрополит Челябинский и Миасский Григорий.







11:28 — На сцене губернатор Курганской области Вадим Шумков.

11:25 — Поздравительную речь со сцены говорит министр энергетики России Александр Новак.

«Жители Челябинской области оказали вам большую поддержку и доверие проголосовав на выборах. Эта большая работа, которая была проведена, я знаю, что вы проделали большую работу перед выборами, встретились со многими жителями, многое узнали. Я уверен, что вы сделаете еще один шаг и еще одну ступень в развитии Челябинской области», — поздравил Алексея Текслера Александр Новак.





11:21 — Поздравить Алексея Текслера вышел полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

«Первый этап вашей службы уже завершен, можно уже подвести первые итоги, которые озвучил Сергей Обертас. Но на самом деле это маленький этап вашей жизни, впереди очень сложные года работы. Нужно сделать так, чтобы каждый горожанин чувствовал вашу поддержку и внимание», — поздравил Алексея Текслера Николай Цуканов.

11:19 — Алексей Текслер поблагодарил жителей Южного Урала.

«Уважаемые южноуральцы, дорогие друзья! Сегодня ваный день, я благодарен президенту РФ Владимиру Путину, благодарю своих земляков за доверие, спасибо Николаю Цуканову, своей семье: супруге, родителям. Впереди напряженная работа, нам предстоит сделать жизнь южноуральцев лучше. Благодарю каждого жителя Южного Урала, вы дали мне кредит доверия. Для меня большая честь возглавить Челябинскую область», — подчеркнул Алексей Текслер.

11:16 — Звучит гимн Челябинской области.

11:14 — Владимир Мякуш поздравляет Алексея Текслера.

11:13 — Алексей Текслер приносит клятву на Уставе Челябинской области. Алексей Текслер официально вступает в должность губернатора Челябинской области.





11:12 — На сцене председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш и Алексей Текслер.

11:11 — Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас выходит на сцену.

«8 сентября 2019 года в Челябинской области прошли выборы губернатора Челябинской области. Решением избирательной комиссии выборы были признаны состоявшимися. 69,3% избирателей проголосовали за Алексея Текслера. Избирком Челябинской области решил считать избранным губернатором Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера», — подчеркнул Сергей Обертас.

11:10 — Торжественная церемония объявлена открытой. Звучит Гимн Российской Федерации.

11:09 — Курсанты роты почетного караула вносят в зал Конституцию РФ и Знак губернатора Челябинской области.

11:07 — Церемонию начинает оркестр ЧВВАКУШа. Ведущий объявляет начало церемонии, в зал вносится Государственный флаг Российской Федерации, Челябинской области и историческое Знамя дважды орденоносной Челябинской области

11:02 — В зале появился Алексей Текслер, Николай Цуканов, Александр Новак и Вадим Шумков.

11:00 — Торжественная церемония инаугурации Алексея Текслера начинается прямо сейчас.

10:59 — В зрительном зале присутствует его супруга. В Челябинск с визитом прибыла известная певица Диана Гурцкая, которая тоже находится в зрительном зале.

10:57 — В зале присутствуют заместители губернатора и члены правительства.

10:50 — В зрительном зале рассаживаются зрители. Среди почетных гостей — министр энергетики России Александр Новак, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

10:48 — Из-за наплыва гостей, на близлежащих улицах образовались пробки, люди спешат на торжественное событие.

10:45 —Торжественная церемония инаугурации Алексея Текслера начнется с минуты на минуту. В театр драмы имени Наума Орлова собираются гости. Всего ожидается более 1000 человек.