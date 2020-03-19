Текслер заключил допсоглашение с профсоюзами с целью роста зарплат южноуральцев

Стоит задача увеличить зарплаты южноуральцев на 50% к 2024 году.



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Правительство, профсоюзы и работодатели Челябинской области заключили дополнительное соглашение, цель которого увеличение зарплаты работающих жителей региона к 2024 году на 50%. Планируется внедрение социального мониторинга для выявления конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. А органам местного самоуправления рекомендуется проводить ежегодную индексацию зарплаты работников муниципальных учреждений на величину выше индекса потребительских цен.«Мы выдерживаем темпы роста заработной платы всех категорий работников. Под особым вниманием работники бюджетной сферы, которые попадают под действие социальных указов президента. За последние два года зарплата таких сотрудников, как врачи, учителя, соцработники, существенно превышала инфляции», — сказал Алексей Текслер.Этой осенью правительство региона оценит достижение индикативных показателей. Действующее региональное соглашение истекает в конце года, но меры, озвученные губернатором, планируется распространить и на новое соглашении.Также Алексей Текслер обсудил на совещании с председателем федерации профсоюзов Олегом Екимовым координацию действий власти и бизнеса в период пандемической ситуации по коронавирусу.Работодателям рекомендовано дать возможность работать сотрудникам дистанционно, скорректировать график отпусков. Больничные листы будут оплачивать авансом. Крайне важно соблюдать дезинфекционный режим в организациях и на предприятиях.