Другие регионы перенимают опыт Текслера в решении экологических проблем

Губернатор действует в рамках поручения Владимира Путина, при этом выстраивает собственную политику.

Послушать 00:00

Эксперты высказали свое мнение по поводу четырехстороннего соглашения, в рамках которого проведена модернизация производства на Челябинском металлургическом комбинате. Губернатор Алексей Текслер считает, что это поможет сократить вредные выбросы в атмосферу и увеличит объемы выпускаемой продукции.

«Если говорить про Челябинскую область, то обращу внимание на инициативу Алексея Текслера. В регионе разрабатывается экологический стандарт Челябинской области, требования которого будут распространяться на все предприятия области. Стандарт включит в себя обязательные требования и добровольные. Все это будет собрано в едином документе, с которым будут работать все субъекты хозяйственной деятельности. Стоит сказать, что такой подход сегодня становится востребованным у руководителей других регионов страны», — заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Напомним, на ЧМК запустили обновленные доменную печь и конвертер. Участие в церемонии приняли полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин. Полпред отметил положительные изменения в Челябинске, а также улучшение экологической обстановки.