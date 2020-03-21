Эксперты прокомментировали новое назначение Алексея Текслера

Губернатор стал руководителем в Госсовете РФ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы». Группа должна готовить материалы к заседаниям Госсовета и предложения по развитию регионов. Новое назначение главы региона прокомментировали эксперты.

По мнению экономиста Александра Дерюгина, сейчас главной задачей рабочей группы будет разработка комплекса мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Это будет неплохим шансом для Текслера, чтобы в дальнейшем профессионально развиваться и строить карьеру.

«Если Текслер хорошо себя проявит, то так или иначе это откроет перед ним определенные перспективы. Ведь губернаторов много, а такая должность одна, и тут будет четко видно, как работает человек. Тем более, как я понимаю, будет некая конкуренция идей, потому что Минэкономики будет разрабатывать свою программу развития экономики, а Госсовет — свою. И, если губернатор предложит что-то такое, что потом будет принято, президент возьмет его на заметку», — заявил Александр Дерюгин.

До назначения губернатором Алексей Текслер с 2015 по 2019 года занимал должность первого заместителя министра энергетики России. Дерюгин считает, что его опыт может быть востребован лишь отчасти, но необходимо сосредоточиться на другой работе.

«Падание цен на нефть за нашу небольшую историю было много раз, и, в общем-то, более-менее понятно, что в этом случае делать, какие инструменты работают, а какие — нет, так что колея в каком-то роде наезжена. Зато остальные сектора, которые связаны с массовым скоплением людей — от транспорта до кинотеатров и спортивных соревнований, — раньше так сильно не проседали. Там не просто падение доходов на 10%, они все практически умножаются на ноль. И вот как быть в этом случае, как все это законсервировать, чтобы оно не развалилось, и поддержать — вот это большой и серьезный вопрос», — добавил эксперт.

Напомним, с 18 марта по распоряжению Президента РФ Владимира Путина Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации. Глава региона будет заниматься направлением «Экономика и финансы».