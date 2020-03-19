Политологи прокомментировали первый год работы Алексея Текслера

Они отметили подход губернатора Челябинской области к руководству регионом.

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Прошел год, как Алексей Текслер занял пост губернатора Челябинской области. Эксперты и политологи прокомментировали изменения, которые он внес в регионе.«Стоит сказать, что инициатива Текслера о разработке регионального экологического стандарта очень серьезная. Это такой комплексный свод правил и законов, по которым будут жить все. Эти правила касаются предприятий, того, каким образом они могут осуществлять выбросы, каким образом они должны внедрять современные технологии, каким образом в регионе осуществляется система утилизации мусора. Стоить заметить, что с концепцией экологического стандарта Текслер выходил непосредственно на президента Владимира Путина в ходе рабочей с ним встречи, и получил одобрение. Создан экологический совет при губернаторе, в который вошли, в том числе, специалисты международного уровня в сфере экологии и при этом много места нашлось в этом совете общественникам, как раз чиновников там нет», — заявил политолог Александр Мельников.По мнению другого эксперта, губернатор особое внимание обращает на социальные проблемы южноуральцев. Разрабатываются новые меры поддержки и общения с жителями.«У нас создалось две параллельные реальности — реальность власти, которая что-то решает, не исключено, что-то хорошее, но они где-то там, а мы где-то здесь. И мы выходим, и это все видим вокруг нас, и почему-то это нам не нравится. Потому что то, что они говорят, и мы видим — это разные вещи. И Текслер пошел к людям. Это главное, что от него ждали, и получили. Он никогда не уходит со встреч с жителями, до последнего, что называется», — подчеркнул Андрей Лавров.Не забыли и про знаменитый «разворот» Текслера, когда губернатор объезжает муниципалитеты не по красивым маршрутам, а где реально имеются проблемы.