Текслер следует посланию Путина: губернатора вновь отметили федеральные эксперты

Глава региона и в целом придерживается политического курса президента.

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Послание к Федеральному Собранию началось с одной из ключевых для России тем — демографии. Владимир Путин заявил о важности детских пособий и выплат материнского капитала, и необходимости выбраться из демографической ямы.

«Сбережение и приумножение народа России — наша основная задача», — подчеркнул президент.

Губернатор Челябинской области обратил внимание на то, что вопросы демографии не ограничиваются дошкольными учреждениями, а нуждаются в комплексе мер.

«За 2019 год в регионе было построено 15 детских садов на 2200 мест, большая часть из них — в Челябинске. В текущем году будут 13 детских садов, они большего размера, и всего порядка 3200 малышей пойдут в эти новые детсады. Это сегодня одна из основных задач в рамках проекта „Демография“ — решить проблемы с ясельными группами. Возросли выплаты при рождении первого ребенка, третьего ребенка, принято решение поднять региональный материнский капитал с 63 тысяч рублей до 100. С такой инициативой я в ближайшее время обращусь в законодательное собрание. Уверен, депутаты меня поддержат», — рассказал Алексей Текслер.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова подчеркнула актуальность принимаемых мер челябинского губернатора.

«Нацпроект „Демография“ имеет серьезное значение. И важно с пониманием подходить к тому, как мы хотим достигать тех показателей, которые в нем обозначены. В этом смысле власти должны предлагать соответствующие механизмы, которые будут оптимальны для семьи и для государства. А учитывая внимание президента к теме демографии и реализации нацпроектов, эти вопросы для губернаторов становятся важными как с точки зрения развития регионов, так и с политической», — прокомментировала Зимова.

Отметим, региональный материнский капитал получают семьи после появления третьего и последующих детей. Губернатор добавил, что к этому полагается ежемесячное пособие в размере 10 661 рубля, которое выдается в связи с рождением третьего и последующих детей. С 2020 года это пособие будут начислять детям до трех лет независимо от того, пойдет ребенок в детский сад раньше срока или нет.

В поддержку здоровья нации, губернатор стремится устранить имеющиеся проблемы в системе здравоохранения региона. Так в 2019-2020 годах в Челябинской области построят 45 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 15 будут передвижными и обзаведутся двумя мобильными диагностическими комплексами.

«Очень важна доступность первичной медицины, сегодня на это основной фокус внимания», — заявил губернатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что важно решать вопросы развития первичного звена здравоохранения.

«Для губернаторов это не только социальная, но и политическая задача. Есть поручение президента, посвященное первичному звену здравоохранения, которое наполнено конкретным содержанием, индикаторами, адекватным финансированием. Регионы должны создать свои программы модернизации первичного звена, определить в каждом селе, где нужен ФАП, где — амбулатория, где — участковая больница», — высказался Говорин.

На Южном Урале уже разработана государственная программа по первичному звену здравоохранения, сейчас она находится на согласовании в Минздраве РФ.

Более 20 миллиардов рублей потратят на нацпроект «Здравоохранение» в Челябинской области в 2019-2024. В планах региональных властей обеспечить первичную медпомощь жителям самых отдаленных территорий, устранить недостаток персонала, значительно снизить смертность от болезней системы кровообращения и онкологии, а также поднять уровень обслуживания в поликлиниках.