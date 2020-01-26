Студент из Магнитогорска попросил президента создать конкурс для педагогов

Молодой человек отметил, что существует всего несколько конкурсов профмастерства.

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Студент из Магнитогорского государственного технического университета имени Григория Ивановича Носова Алексей Маклаков обратился с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Свой вопрос Алексей задал в рамках встречи главы государства с учащимися в образовательном центре «Сириус».

«Сегодня у нас существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников — чаще всего действующие педагоги, только действующие. А для студентов конкурсов профессионального мастерства их только два», — отмечает в обращении к президенту Алексей Маклаков.

Молодой человек предложил создать новый конкурс или добавить в уже существующие раздел, где смогут участвовать студенты-педагоги. Это позволит учащимся нарабатывать творческое портфолио.

«Можно, мы обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло. Вы потому и выпускник "Сириуса" — Вам приходят такие светлые идеи», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что данную идею рассмотрят и постараются реализовать.