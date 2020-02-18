«Я же работаю каждый день»: Владимир Путин рассказал, каково быть президентом

На «неудобные» вопросы глава государства ответил в новом проекте ТАСС.

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Информационное агентство ТАСС запускает новый специальный проект, который называется «20 вопросов Владимиру Путину». Президент будет говорить о важных и «неудобных» темах.



«Я же работаю каждый день». «Кому-то нравится разделять Украину и Россию». «Так просто за колбасу не купишь человека. «А мне нужна великая Россия». Всё это цитаты главы государства из записанного интервью. Владимир Путин расскажет о том, каково быть президентом, есть ли у него двойники, есть ли шансы договориться с Владимиром Зеленским. Также прозвучат другие вопросы, которые раньше не решались задать первому лицу страны. Пообщался с президентом журналист Андрей Ванденко.

Полное видеоинтервью опубликуют 20 февраля на площадках информагентства ТАСС.