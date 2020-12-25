Суд не освободил Бориса Дубровского от штрафа

Экс-губернатор Челябинской области не смог обжаловать решение Челябинского УФАС

Центральный районный суд не удовлетворил жалобу бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение УФАС России по региону о штрафе в размере 20 тыс. рублей. Административное наказание за картельный сговор (часть 7 статьи 14.32 КоАП РФ) ему было назначено 7 сентября. Однако сам Дубровский с ним не согласился. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в ноябре Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу ФАС России по делу о сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с дорожной компанией. Вопрос вернули на пересмотр в суд первой инстанции. Антимонопольное ведомство пытается привлечь Дубровского к ответственности за картельный сговор с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». Его действия, по данным ФАС России, привели к тому, что подрядчик выиграл десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того, как ФАС в марте 2019 года вынесла решение о виновности Бориса Дубровского в нарушении антимонопольного законодательства, он ушел в отставку.