Илья Авербух и Алексей Ягудин прибыли в Челябинск на чемпионат России по фигурному катанию

Мировые звезды этого вида спорта выступят комментаторами турнира

В Челябинск ночью 25 декабря прилетели мировые звезды фигурного катания — Илья Авербух и Алексей Ягудин. Как сообщили в Министерстве спорта Челябинской области, известные спортсмены станут комментаторами чемпионата России по фигурному катанию, которое проходит в настоящее время на Южном Урале.

«Чемпионат России в Челябинске транслируется в полном объеме на официальном сайте Первого канала, а наиболее рейтинговые и востребованные виды программы показывает в прямом эфире. Илья Авербух и Алексей Ягудин готовятся провести репортаж с места соревнований в прямом эфире», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что сегодня будут разыграны два комплекта наград — победителям и призерам в состязаниях танцевальных пар и среди мужчин. Также сегодня запланированы выступления женщин с короткой программой.