В Челябинск ночью 25 декабря прилетели мировые звезды фигурного катания — Илья Авербух и Алексей Ягудин. Как сообщили в Министерстве спорта Челябинской области, известные спортсмены станут комментаторами чемпионата России по фигурному катанию, которое проходит в настоящее время на Южном Урале.
«Чемпионат России в Челябинске транслируется в полном объеме на официальном сайте Первого канала, а наиболее рейтинговые и востребованные виды программы показывает в прямом эфире. Илья Авербух и Алексей Ягудин готовятся провести репортаж с места соревнований в прямом эфире», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что сегодня будут разыграны два комплекта наград — победителям и призерам в состязаниях танцевальных пар и среди мужчин. Также сегодня запланированы выступления женщин с короткой программой.