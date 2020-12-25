Прямо сейчас на набережной возле Исторического музея заканчивают собирать и подключать новые арт-объекты. Уже завтра вечером на прогулочном маршруте зажгутся большие звезды-скамейки и световые тоннели-перголы.
Фото: @kdhchel
Звезды планировали установить возле нового катка на Курчатова. Но так как проект временно заморожен (претензии к проекту мэрии предъявил Комитет по охране культурного наследия), красивые световые украшения перенесли на набережную. Здесь же установили световые качели, которые челябинцы уже оценили по достоинству.
Фото: @kdhchel
Добавим, что световые тоннели отличаются от того, что украшает Кировку. Эти конструкции спроектировали совсем недавно и Челябинск станет первым городом, в котором их установят.