На набережной Челябинска зажгутся звезды

И световые тоннели. Иллюминацию включат вечером 26 декабря



Прямо сейчас на набережной возле Исторического музея заканчивают собирать и подключать новые арт-объекты. Уже завтра вечером на прогулочном маршруте зажгутся большие звезды-скамейки и световые тоннели-перголы.





Фото: @kdhchel

Звезды планировали установить возле нового катка на Курчатова. Но так как проект временно заморожен (претензии к проекту мэрии предъявил Комитет по охране культурного наследия), красивые световые украшения перенесли на набережную. Здесь же установили световые качели, которые челябинцы уже оценили по достоинству.





Фото: @kdhchel

Добавим, что световые тоннели отличаются от того, что украшает Кировку. Эти конструкции спроектировали совсем недавно и Челябинск станет первым городом, в котором их установят.