/ Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов

Народные избранники не смогли перейти к обсуждению повестки.

Сегодня, 31 мая, 38 сессия Собрания депутатов Миасского городского округа оказалась сорвана. Часть участников демонстративно покинула совещательный зал перед началом работы. Инициаторами стали четыре депутата, поддерживающие экс-главу города Геннадия Васькова. Среди них Елена Безденежных, Валерий Фролов, Сергей Собинов и Константин Башлыков.

Перед этим они выступили с обращением к исполняющему обязанности главы Григорию Тонких.

Елена Безденежных зачитала развернутое заявление, в котором говорилось о «гонениях» в адрес депутатов, ранее последовательно и активно поддерживавших бывшего главу округа Геннадия Васькова, в настоящее время находящегося под следствием. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент Ирина Горностаева.

Перед началом собрания у дверей администрации состоялся пикет с требованием передать местную спортивную школу «Старт». В качестве усиления Сергей Собинов, директор учреждения, привел родителей воспитанников с плакатами. Таким образом они намерены добиться смены статуса школы и перевода ее в независимое положение.