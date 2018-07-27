/ Находящийся под следствием экс-глава Миасса признан эффективным управленцем

Руководитель второй год получает такую оценку.

Главы сразу пяти муниципалитетов получили высокую оценку в рейтинге эффективности управленцев по версии регионального Главного управления юстиции Челябинской области. Среди них мэры Миасса, Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого муниципальных районов. Отмечается, что находящийся сейчас в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий Геннадий Васьков получает высокую оценку второй год подряд.

Также сформирован рейтинг глав, не проявивших себя за второй квартал. Руководители таких регионов не направили ни одного нормативного правового акта для включения в регистр. В негативный топ попали два мэра.

В отношении глав Варненского и Нагайбакского муниципальных районов подготовлены письма в прокуратуры районов для принятия мер прокурорского реагирования за несоблюдение законодательства. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области Главного управления юстиции Челябинской области Любовь Ермилов.

Напомним, бывший глава Миасса остается в СИЗО до октября 2018 года. Геннадия Васькова не намерены выпускать из-под стражи во избежание возможности воздействовать на ход следствия или оказывать давление на причастных лиц.