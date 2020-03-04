Суд смягчил приговор экс-мэру Миасса

Прокурор требовал ужесточить наказание.

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Челябинский областной суд изменил приговор Геннадию Васькову. Ранее бывший глава Миасса был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на получение взятки в крупном размере.

В пресс-службе облсуда сообщили, что штраф в миллион рублей отменен. Кроме того, категория преступления изменена с особо тяжкого на тяжкое. Соответственно, наказание Васьков будет отбывать в колонии общего режима, а не строгого.

Срок заключения остался прежним — три года шесть месяцев с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Добавим, что прокурор просил ужесточить наказание. Сторона защиты настаивала на смягчении наказания.

Напомним, бывший мэр Миасса был задержан после скандала со строительством детского сада «Умка». Для дошкольного образовательного учреждения было выбрано непригодное помещение. Оно было приобретено на бюджетные деньги по завышенной стоимости. Вместе с Васьковым по делу проходили его подчиненные.

Ранее Васьков сам подал в отставку. Позже его задержали силовики. В суде его защищали родственники и горожане. Они считают, что обвинения не обоснованы.