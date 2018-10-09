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/ Подследственному экс-главе Миасса предъявили еще одно обвинение

Подследственному экс-главе Миасса предъявили еще одно обвинение

Теперь против Геннадия Васькова возбуждено два уголовных дела.
сегодня в 14:09
  |  Общество

Сразу по двум статьям теперь обвиняют экс-мэра Миасса Геннадия Васькова. Расследуя уголовное дело, сотрудники ФСБ России и следователи пришли к выводу, что подсудимый не только превысил должностные полномочия, покупая здание детсада, но и намекал на взятку. Сумма, которую должны были заплатить Васькову, не разглашается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области бывшему главе Миасского городского округа Геннадию Васькову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий» УК РФ, также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на получение взятки» УК РФ. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Геннадий Васьков по ходатайству следователя заключен под стражу, срок нахождения его за решеткой продлен.

Напомним, силовики задержали Геннадия Васькова прямо в здании администрации Миасса. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Поводом для уголовного дела стал детский сад, якобы купленный на бюджетные деньги.

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