/ Старт кампании по выборам губернатора дали в Челябинской области

Избирком уже готов принять первых кандидатов.

В Челябинской области стартовала кампания по выборам губернатора. Событие назначено на 8 сентября, до этого времени все желающие должны выдвинуть свои кандидатуры. В этом году у претендентов на кресло губернатора есть возможность быть самовыдвиженцем и конкурировать с представителями партий.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать подписи среди граждан, чей возраст достигает 18 лет. И здесь цифра следующая — 13 656 подписей. — рассказал сайту «Первый областной» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Члены политических партий должны предоставить документ с официальным решением о выдвижении кандидата, а также пройти муниципальный фильтр — то есть собрать 266 подписей депутатов или глав, 65 из которых должны поставить представители 33 районов и городов.

По словам Сергея Обертаса, уже утвержден график приема кандидатов, создана рабочая группа. Избирком ожидает большое количество желающих принять участие в избирательной кампании.

Выдвинуть свою кандидатуру можно не позже 24 июня, а предоставить подписи в поддержку не раньше 25 июня и не позже 4 июля.