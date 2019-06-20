/ Одиннадцатый кандидат заявился на выборы губернатора Челябинской области

Документы подал Александр Комиссаров.

Александр Комиссаров выдвинул свою кандидатуру на выборы Губернатора Челябинской области, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Претендент на пост известен как тренер и чемпион России по рукопашному бою. Александр Комиссаров является самовыдвиженцем.

Председатель избиркома Сергей Обертас поздравил Александра Комиссарова с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность Губернатора Челябинской области и пожелали всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля. — сообщили в региональном Избиркоме.

На данный момент на должность губернатора претендуют ещё 4 самовыдвиженца — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов, от партий поданы документы от 6 кандидатов — представитель ЛДПР Виталий Пашин, представитель партии «Родина» Сергей Смышляев, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов, представитель «Коммунистической партии России» Константин Нациевский и представитель партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Выдвинуть свою кандидатуру на участие в выборах возможно до 24 июня. С 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию.