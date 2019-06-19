/ Избирательные участки Челябинской области обеспечат современными технологиями

В регионе началась активная подготовка к 8 сентября.

О современных технологиях, которые будут применяться во время выборов 8 сентября, рассказал Сергей Обертас. Глава регионального Избиркома пояснил, что в единый день голосования пройдут не только выборы губернатора, но также глав сельских поселений и депутатов.



Голосование будет идти в режиме онлайн, потому что на большем количестве участков установят камеры видеонаблюдения. Еще одна технология — «Мобильный избиратель», которая заменяет систему открепительных удостоверений. Кроме того, на участках будут использования протоколы с QR-кодированием, а комиссию оснастят соответствующим ПО.

Есть наработки взаимодействия с общественными организациями - проект «Бумеранг добра». Волонтеры помогут маломобильным группам граждан попасть на участок. Планируем использовать взаимодействие с ассоциацией юристов России для снятия вопросов юридического характера. Большое внимание сегодня уделяется обучению работников на участках, есть график совещаний, семинаров, значительная часть уже проведена. — пояснил Сергей Обертас.

Напомним, что в Челябинской области есть 2277 избирательных участков.