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Стало известно, когда выберут главу Челябинска

На заседании гордумы приняли Положение о конкурсе.
сегодня в 15:01
  |  Политика

Сегодня, 18 декабря, на заседании гордумы приняли Положение о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Челябинска. Оно предусматривает перечень необходимых для подачи документов, сроки, требования к кандидатам, а также процедуру проведения самого конкурса.

Сегодня мы объявили старт кампании. Она начнется 20 декабря 2018 года и продлится по 15 января. Заявки от претендентов будут приниматься техническим секретариатом в Челябинской городской Думе, в кабинете № 416. А 22 февраля 2019 года в 11.00 состоится заседание конкурсной комиссии. — рассказал председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.

Участником может стать гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, достигший 21 года, имеющий высшее образование, обладающий знаниями Конституции РФ, отраслевых законов, Бюджетного Кодекса, а также навыками управленческой деятельности. Кандидаты на должность мэра пройдут собеседование, а также представят программу социально-экономического развития города.

Добавим, что депутаты назначили четырех членов конкурсной комиссии. В нее вошли председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, его первый заместитель Сергей Овчинников, заместитель Андрей Шмидт, а также председатель комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Владимир Бодров. Еще четырех представителей делегирует Борис Дубровский.

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