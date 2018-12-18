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/ В общественном транспорте Челябинска стали принимать бесконтактные карты «МИР»

В общественном транспорте Челябинска стали принимать бесконтактные карты «МИР»

Процесс оплаты занимает всего несколько секунд и не требует введения пин-кода.
сегодня в 16:20
  |  Общество

В декабре в автобусах и маршрутных такси города появилась возможность оплатить проезд бесконтактной картой «МИР» любого банка. Это стало продолжением работы Сбербанка и партнеров по развитию безналичных платежей в общественном транспорте Челябинска и области.

Для оплаты проезда бесконтактной картой «МИР» нужно поднести ее к терминалу кондуктора по аналогии с оплатой товаров и услуг в торгово-сервисных точках города. Стоимость проезда при этом такая же, как при наличных расчетах. Кроме банковской карты, оплатить проезд можно с помощью мобильного устройства, часов и других гаджетов, поддерживающих бесконтактную технологию, а также мобильного телефона с установленным приложением Аpple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Как и при использовании карты, процесс оплаты при этом занимает всего несколько секунд и не требует введения пин-кода.

Более 111 000 челябинцев имеют бесконтактную карту «МИР» от Сбербанка, и востребованность общественного транспорта повышается, особенно в зимнее время. В наших планах на 2019 год — вместе с партнерами увеличить количество транспортных единиц с терминалами для бесконтактной оплаты проезда и присоединить к проекту карты платежной системы VISA, — рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Напомним, в сентябре Сбербанк запустил сервис оплаты проезда картами платежной системы MasterCard. В настоящий момент оплатить проезд банковскими картами «МИР» и MasterCard можно в автобусах маршрутов №15 и №16, а также в маршрутных такси №12, 24, 40 и 51.

За каждый оплаченный картой билет участники бонусной программы «СПАСИБО» от Сбербанка получают бонусные баллы, которые потом можно обменять на скидку до 99% в интернет-магазинах и у розничных партнеров банка. Зарегистрироваться в программе можно любым удобным способом — через банкомат, web-версию «Сбербанк Онлайн» или с помощью СМС на номер 900. Подробнее — на сайте программы www.spasibosberbank.ru

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Комментарии

СОМ
17:20, 18.12.2018
снимайте люди добрые деньги с наших карт, они теперь даже не закодированы)

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