Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.43 +0.17 75.39 0
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи

О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи

Конкурс на должность главы города в Гордуме планируют объявить завтра, 18 декабря.
сегодня в 18:31
  |  Политика

Стали известны подробности по уголовному делу, возбужденному в отношении челябинского экологического активиста Василия Московца — сейчас его допрашивают в качестве подозреваемого по подстрекательству к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 213 УК РФ). После планируется их очная ставка с Евгением Медведевым — одним из обвиняемых по делу о налете на площадку, затем активисту предъявят обвинения и допросят. Не исключено, что Московец станет не просто свидетелем, а обвиняемым. Напомним, экоактивиста подозревают в организации поджога на объекте Русской Медной Компании.

При этом ранее сам Василий Московец изъявил желание участвовать в конкурсе на пост мэра Челябинска. О возможном политическом будущем экоактивиста порассуждал политолог Александр Мельников.

В моем представлении Василий Московец — это такой лидер-общественник, получивший определенную репутацию, известность на протестных акциях, поэтому, если как-то при прямых выборах еще можно было рассуждать о его шансах, то когда речь идет о конкурсной комиссии, которая будет проверять кандидатов на предмет их профессиональных знаний, готовности к тому, чтобы управлять городом, и на голосовании депутатов, которые, в общем-то, у нас в городской Думе представляют ряд известных политических центров региона, никак не завязанных на Московца, мне кажется, ему будет очень тяжело будет пройти первичный отбор конкурсной комиссии, и тем более у него нет шансов на то, чтобы депутаты за него проголосовали. — рассказал сайту «Первый областной» политолог Александр Мельников.

Отметим, конкурс на должность главы города депутаты городской Думы планируют объявить завтра, 18 декабря. На данный момент пост временно занимает Владимир Елистратов.

Политика
Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии
сегодня в 12:28
Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии
Общество
Политическое шоу в мэрии Челябинска устроили экоактивисты двух движений
12.12.2018
Политическое шоу в мэрии Челябинска устроили экоактивисты двух движений
Общество
В правительстве заявили о срочной необходимости выбора нового мэра Челябинска
04.12.2018
В правительстве заявили о срочной необходимости выбора нового мэра Челябинска
Политика
Евгений Тефтелев поблагодарил за работу депутатов в прощальном слове мэра
20.11.2018
Евгений Тефтелев поблагодарил за работу депутатов в прощальном слове мэра
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» и «Нефтехимик» встретятся в третий раз в сезоне
сегодня в 20:50
«Трактор» и «Нефтехимик» встретятся в третий раз в сезоне
Общество
«Время полумер прошло»: одного из цехов лишится «Челябвтормет»
сегодня в 18:36
«Время полумер прошло»: одного из цехов лишится «Челябвтормет»
Политика
О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи
сегодня в 18:31
О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи
Происшествия
Пожар в школе на ЧТЗ привел к эвакуации детей и отмене уроков
сегодня в 18:25
Пожар в школе на ЧТЗ привел к эвакуации детей и отмене уроков
Общество
Легенды челябинского хоккея почтили память Валерия Белоусова
сегодня в 18:18
Легенды челябинского хоккея почтили память Валерия Белоусова
Общество
Второй мультикоплекс цифровых каналов уже доступен 11 поселениям
сегодня в 18:11
Второй мультикоплекс цифровых каналов уже доступен 11 поселениям
Общество
Взятия крепости Измаил покажут челябинцам
сегодня в 18:03
Взятия крепости Измаил покажут челябинцам
Общество
«Пятизвездочная» кормушка для птиц украсила одну из улиц Миасса
сегодня в 17:00
«Пятизвездочная» кормушка для птиц украсила одну из улиц Миасса
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6