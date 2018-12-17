/ О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи

Конкурс на должность главы города в Гордуме планируют объявить завтра, 18 декабря.

Стали известны подробности по уголовному делу, возбужденному в отношении челябинского экологического активиста Василия Московца — сейчас его допрашивают в качестве подозреваемого по подстрекательству к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 213 УК РФ). После планируется их очная ставка с Евгением Медведевым — одним из обвиняемых по делу о налете на площадку, затем активисту предъявят обвинения и допросят. Не исключено, что Московец станет не просто свидетелем, а обвиняемым. Напомним, экоактивиста подозревают в организации поджога на объекте Русской Медной Компании.

При этом ранее сам Василий Московец изъявил желание участвовать в конкурсе на пост мэра Челябинска. О возможном политическом будущем экоактивиста порассуждал политолог Александр Мельников.

В моем представлении Василий Московец — это такой лидер-общественник, получивший определенную репутацию, известность на протестных акциях, поэтому, если как-то при прямых выборах еще можно было рассуждать о его шансах, то когда речь идет о конкурсной комиссии, которая будет проверять кандидатов на предмет их профессиональных знаний, готовности к тому, чтобы управлять городом, и на голосовании депутатов, которые, в общем-то, у нас в городской Думе представляют ряд известных политических центров региона, никак не завязанных на Московца, мне кажется, ему будет очень тяжело будет пройти первичный отбор конкурсной комиссии, и тем более у него нет шансов на то, чтобы депутаты за него проголосовали. — рассказал сайту «Первый областной» политолог Александр Мельников.

Отметим, конкурс на должность главы города депутаты городской Думы планируют объявить завтра, 18 декабря. На данный момент пост временно занимает Владимир Елистратов.