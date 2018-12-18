/ В Челябинске стартует конкурс на пост мэра

Сегодня станут известны члены комиссии.

Депутаты объявят старт выборов мэра Челябинска на заседании гордумы, которое состоится сегодня, 18 декабря. Участники утвердят основное положение, начнут сам конкурс и назначат членов комиссии.

Отметим, что в настоящее время исполняет обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. Сам конкурс и выборы главы запланированы на конец февраля 2019 года.

Напомним, ранее Борис Дубровский выступил с инициативой ускорить появление нового мэра. По его мнению, глава без приставки «и.о.» — это совершенно другой уровень ответственности. А позиция мэра Челябинска при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС является одной из ключевых.