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/ В Челябинске стартует конкурс на пост мэра

В Челябинске стартует конкурс на пост мэра

Сегодня станут известны члены комиссии.
сегодня в 09:34
  |  Политика

Депутаты объявят старт выборов мэра Челябинска на заседании гордумы, которое состоится сегодня, 18 декабря. Участники утвердят основное положение, начнут сам конкурс и назначат членов комиссии.

Отметим, что в настоящее время исполняет обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. Сам конкурс и выборы главы запланированы на конец февраля 2019 года.

Напомним, ранее Борис Дубровский выступил с инициативой ускорить появление нового мэра. По его мнению, глава без приставки «и.о.» — это совершенно другой уровень ответственности. А позиция мэра Челябинска при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС является одной из ключевых.

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