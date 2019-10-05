Стало известно, как новые вице-губернаторы «поделят» Челябинскую область

В регионе решено создать условные северный и южный округа.

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За города и районы юга Челябинской области могут назначить ответственным Евгения Голицына, за север — Станислава Мошарова. Двух новых вице-губернаторов назвал Алексей Текслер. Они будут курировать города и районы. Для этого Южный Урал поделили на два условных округа.

Как стало известно «Первому областному», к зону севера могут войти 22 территории: 10 городов, среди которых Миасс, Озёрск, Снежинск, Карабаш, а также Аргаяшский, Ашинский, Каслинский, Катав-Ивановский и другие районы. В южный округ попали 18 территорий: Троицк, Южноуральск, Локомотивный, Еманжелинский район, Еткульский, Уйский, Чесменский и другие. Магнитогорск, Копейск и Челябинск в зоны не вошли. Их будет курировать лично губернатор Алексей Текслер.

«Когда прорабатывали вопрос разделения муниципалитетов на округа, то, вероятно, изначально было определено: примерно по 20 территорий достанутся и тому, и другому. При распределении муниципалитетов исходили из того, какие территории кто лучше знает», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» политолог Сергей Зырянов.

Евгений Голицын ранее исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, он напрямую взаимодействовал с муниципалитетами. Станислав Мошаров в течение десяти лет был спикером гордумы Челябинска.

«Они — опытные руководители, которые получили возможность проявить свои профессиональные навыки, свои знания в новой роли. Этот механизм сейчас только будет выстраиваться и отлаживаться. Уже есть задачи в приоритетных направлениях, которые обозначены губернатором. Думаю, в ближайшее время мы увидим, как будет работать этот механизм», — поделился с «Первым областным» политолог Александр Мельников.

Вице-губернаторы должны будут оперативно решать проблемы в территориях: от ЖКХ и благоустройства до медицины и строительства дорог.

«Их задача — координация усилий местных, региональных и, если потребуется, федеральных органов власти. Они будут заниматься проблемами муниципалитетов каждый день, а не только когда я посещаю район», — рассказал Алексей Текслер.

Напомним, о назначении новых вице-губернаторов Алексей Текслер объявил на этой неделе. Его решение политологи назвали реформой областного правительства, которая назревала уже давно.