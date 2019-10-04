Алексей Текслер выступил с предложением о способе дополнительного пополнения регионального бюджета

Суть предложения: иначе распределять доходы с акцизов от реализации пива.

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Губернатор Челябинской области Алексей Тексер выступил с докладом перед Советом Федерации. Глава региона внес несколько предложений об обеспечении дополнительных доходов в бюджет области. Одним из таких предложений стало изменение распределения средств, получаемых регионами от реализации пива.

«Предложение: распространять принцип, по которому сейчас распределяются доходы, получаемые регионами от акцизов на крепкий алкоголь, на акцизы, получаемые от реализации пива. С 2017 года начался поэтапный переход к распределению бюджета субъектов федерации на крепкий алкоголь не по месту производства, а пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции на основе данных Единой государственной автоматизированной информационной системы. Наша область за три года увеличила этот вид дохода с 800 миллионов рублей до 2,2 миллиардов рублей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Как отметил губернатор Челябинской области, это позволит повысить эффективность контроля над незаконным оборотом пивной продукции.

Также Алексей Текслер внес предложение о законодательном закреплении за регионами стабильного доходного источника в части компенсации налога на движимое имущество.