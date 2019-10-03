Два новых заместителя появятся у губернатора Челябинской области

Алексей Текслер озвучил новые назначения на заседании правительства региона.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о новых назначениях в правительстве. Министерство экономического развития будет курировать заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, министром промышленности и новых технологий, ресурсов Челябинской области назначен Павел Рыжий. Должность министра соцотношений займет Ирина Буторина. Минздрав возглавит Юрий Семенов, а министром дорожного хозяйства и транспорта станет Алексей Нечаев.

«Упраздняется должность заместителя губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, функции руководителя аппарата переходят к первому заместителю губернатора Виктору Мамину. Прежний функционал остается за ним сохранен. В настоящее время эти лица проходят процедуру назначения и вскоре приступят к обязанностям на постоянной основе», — подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер объявил о назначении, которое подтвердил ранее: заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен Анатолий Векшин. Ранее он занмиал аналогичную должность в правительстве Мурманской области.

Также, глава региона подчеркнул, что Челябинская область будет разделена на две группы муниципалитетов: юг и центр региона. В центральный кластер войдет горнозаводская и северная части, кроме областного центра и Копейска. Во вторую группу войдут все города юга области, кроме Магнитогорска. Евгений Голицын и Станислав Мошаров назначены заместителями губернатора Челябинской области, которые будут курировать муниципалитеты в этих частях и представлять в территориях главу региона.

Развитием Челябинска, Копейска и Магнитогорска займется областное руководство.