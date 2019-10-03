Алексей Текслер изменил структуру правительства Челябинской области

Губернатор рассказал о новом подходе к работе с муниципалитетами.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о назначении своих заместителей, а также рассказал об изменениях, которые ждут структуру правительства.

Работа с территориями региона будет выстраиваться по кустовому принципу. Заместители губернатора Евгений Голицын и Станислав Мошаров будут координировать работу муниципальных властей.

«Их задача — координация усилий местных, региональных и если потребуется федеральных органов власти. Они будут заниматься проблемами муниципалитетов каждый день, а не только когда я посещаю район. Требую от всех оказывать всемерную поддержку и содействие Голицыну и Мошарову», — подчеркнул Алексей Текслер.

Территорию области при этом разделили на несколько групп: первая группа — центральная часть и юг области, кроме Магнитогорска; вторая — горно-заводская часть и север региона, кроме Челябинска и Копейска. Контроль последних остается за областью.

Как отмечают эксперты, изменения в структуре правительства назревали уже давно.

«По той работе, которую Алексей Текслер проводил с начала марта, было понятно, что исходя из его видения тех ситуаций и задач, которые стоят, произойдут определенные корректировки. Очень серьезный акцент делается губернатором на повышение качества работы власти на уровне муниципалитетов. Задачей заместителей губернатора является взаимодействие с муниципалитетами. Задачей заместителя губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина является эффективно выстроенная работа с муниципалитетами», — прокомментировал назначения для сайта «Первый областной» политолог Александр Мельников.

Изменения, по словам экспертов, к которым ведет новая структура правительства, можно будет увидеть уже через год.

«Самое важное из изменений — введение кустового принципа, когда за территориями будут присматривать из области. Это перезагрузка всей управленческой системы. Надеюсь, к следующему отопительному сезону, мы увидим другой уровень управления областью и отношения к людям. Прямой диалог с населением, который демонстрируют Алексей Текслер и Наталья Котова, станет нормой», — рассказал сайту «Первый областной» другой политолог Андрей Лавров.

Напомним, что Алексей Текслер объявил о назначениях и изменениях в структуре на заседании правительства Челябинской области, которое состоялось сегодня, 3 октября. Оно стало первым после официального вступления в должность нового губернатора региона. Отметим, что утвержденную структуру разработал лично глава области.