/ Десятый кандидат в губернаторы Челябинской области подал документы

Алексей Севастьянов представляет партию «Гражданская сила».

Новым кандидатом в губернаторы Челябинской области стал Алексей Севастьянов. Он подал документы на участие в выборах 20 июня. Алексей Севастьянов представляет всероссийскую политическую партию «Гражданская сила». Он десятый претендент на выборах губернатора региона.

Председатель избирательной комиссии Сергей Обертас поздравил Алексея Севастьянова с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области и пожелал всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Избиркоме.

Сейчас на должность губернатора претендуют 4 самовыдвиженца — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов, и 6 партийных кандидатов — представитель ЛДПР Виталий Пашин, представитель партии «Родина» Сергей Смышляев, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов, представитель «Коммунистической партии России» Константин Нациевский и представитель партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Напомним, что подать документы на участие в выборах губернатора можно до 24 июня. С 25 июня по 4 июля будет идти регистрация кандидатов.