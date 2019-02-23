/ Список «пилотных» городов для закона о квотировании выбросов расширился

Все южноуральские населенные пункты, где есть проблемы, внедрят систему сводных расчетов.

Говоря о законе о сводных расчетах, губернатор Борис Дубровский упомянул Златоуст. Этот город, по словам главы региона, тоже нуждается в улучшении окружающей среды. Более того, все населенные пункты Челябинской области, где есть проблемы с природной средой, почувствуют на себе действие закона о сводных расчетах. Внедрение механизма начнется еще до официального принятия законопроекта.

То, что президент дал поручение в майской сессии принять этот закон, вселяет в нас, во-первых, оптимизм и, во-вторых, дает нам четкую задачу до принятия закона сформировать всю применительную практику у себя в территории, чтобы лидировать и действительно подтвердить, что этот закон будет работать на улучшение окружающей среды в наших городах. — сказал Борис Дубровский.

Раньше говорилось, что Челябинская область станет «пилотным» регионом для действия закона о квотировании выбросов, в частности, города Челябинск и Магнитогорск.

Напомним, принять закон о квотировании выбросов попросил президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. Рассматривать законопроект, который лоббировал глава Челябинской области Борис Дубровский, будут весной во время Парламентской сессии.