/ Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму

Об этом сообщил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Государственную Думу. О том, что Комитет по экологии и охране окружающей среды завершил работу с Правительством Р Ф по подготовке закона, сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Необходимость ускорить работу над этим законопроектом подчеркнул глава Челябинской области Алексей Текслер. Данную тему обсудили в Челябинске на первом федеральном экологическом форуме «Чистая страна» и на встрече участников челябинского форума с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым, который дал соответствующее поручение Правительству.

Владимир Бурматов подчеркнул, что закон может быть принят в весеннюю сессию Государственной Думы.

Это очень важный для Челябинской области законопроект. Он выстраданный и долгожданный. Инициатива о его принятии исходила именно от нашего региона. Во многом, тот текст, который сейчас подготовило Правительство, опирается на те предложения, которые прозвучали именно из Челябинска. Но сегодня этот закон касается не только нашего региона, но и в общей сложности десяти субъектов РФ и двенадцати городов, которые поименованы в Указе Президента. В Челябинской области это — собственно Челябинск и Магнитогорск, которые вошли в перечень городов, испытывающих наиболее серьезную нагрузку на атмосферный воздух. Для нас важно этот закон оперативно рассмотреть, чтобы регионы смогли его применять, чтобы у них появились дополнительные полномочия для влияния на экологическую обстановку. — прокомментировал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Напомним, что закон о квотировании выбросов предполагает выбросов всех предприятий и автотранспорта, давая возможность оценить реальную картину загрязнения воздуха в городе. Исходя из полученных данных, можно будет накладывать на предприятия ограничения в соответствии с показателями загрязнения в городе.

Отметим, что поручение о принятии закона о сводных расчетах дал президент РФ Владимир Путин в 2016 году. В итоговый законопроект вошли предложения, которые подавала Челябинская область.