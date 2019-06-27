Законопроект о квотировании выбросов был принят в первом чтении

Благодаря нему в городах-пилотах появится единая система мониторинга качества атмосферного воздуха.

Законопроект о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ был принят в первом чтении. Его подготовкой занималось Правительство Российской Федерации. Челябинск и Магнитогорск входят в список городов-пилотов , где будет реализовываться законопроект. Срок его действия: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.



Эксперимент предполагает, что в городах-пилотах будет проведен замер уровня загрязнения воздуха в жилых кварталах. Эти данные будут переданы в Роспотребнадзор, где на основе их анализа вычислят квоты для каждого предприятия-загрязнителя .



Роспотребнадзор считает какие вредные вещества, которые зафиксированы, могут нанести наибольший вред человеческому здоровью, здоровью наших граждан. И дальше Росприроднадзор квотирует выбросы. То есть выдаёт каждому предприятию квоту — насколько оно дополнительно должно снизить свои выбросы. — подчеркнул депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов.

Помимо Челябинска и Магнитогорска в список городов-пилотов вошли: Братск, Красноярск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Чита.

