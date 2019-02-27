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/ Список регионов, попадающих под закон о квотировании выбросов, расширился

Список регионов, попадающих под закон о квотировании выбросов, расширился

К «пилотным» добавили еще 7 областей и 2 края.
сегодня в 15:37
  |  Общество

Список регионов, которые примут участие в реализации законопроекта о квотировании выбросов, расширился. К Челябинской области, которая станет пилотной площадкой для будущего закона, присоединились еще 9 регионов. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, которое было опубликовано на сайте главы государства 27 февраля.

- Правительству Российской Федерации: совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года: федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в первую очередь в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. — сообщается в перечне поручений главы государства.

О реализации законопроекта на территории Южного Урала неоднократно заявлял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам главы региона, все населенные пункты области почувствуют на себе действие нового закона.

- То, что президент дал поручение в майской сессии принять этот закон, вселяет в нас, во-первых, оптимизм и, во-вторых, дает нам четкую задачу до принятия закона сформировать всю применительную практику у себя в территории, чтобы лидировать и действительно подтвердить, что этот закон будет работать на улучшение окружающей среды в наших городах. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, принять закон о квотировании выбросов уже в ближайшую сессию Владимир Путин поручил во время Послания к Федеральному Собранию, которое состоялось в прошлую среду, 20 февраля. Отметим, что Челябинская область в лице губернатора, активно лоббировала данный законопроект.

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Комментарии

Борис Петрович
16:09, 27.02.2019
Пилотным городом становиться всегда не просто. Столько проб и ошибок предстоит, не приходится опираться на чей-то опыт. С другой стороны,если все задуманное будет реализовано, наш город станет хорошим примеров для других городов всей страны.

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