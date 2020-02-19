Жители России уже предложили к рассмотрению более 200 поправок в Конституцию

Выбрать поправки предстоит уже весной на голосовании.

Послушать 00:00

Внесение поправок в отдельные статьи Конституции происходит уже не в первый раз. Каждое решение о том, что Основной закон Российской Федерации необходимо дополнить, принимается по определенным причинам. Что может послужить причиной, объясняет эксперт.

«Изменения вносятся уже в 16 раз, они предлагаются в отдельные статьи Конституции. Необходимость внесения изменений определяет инициатор, как правило, это президент. Он может почувствовать, что изменилась обстановка, доверие к власти и нужно внести поправки, чтобы повысить ресурсность власти», — рассказывает корреспонденту сайта «Первый областной» Сергей Зырянов.

Жители России поддержали инициативу президента и предложили уже более 200 вариантов поправок. Все они могут отразиться на жизни россиян. Выбрать часть из них предстоит президенту, а проголосовать за выбранные поправки смогут все жители страны. Согласно социальным исследованиям, уже 60% россиян поддерживают предложения, которые были выдвинуты президентом.