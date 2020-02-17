На встрече рабочей группы с президентом были внесены предложения о поправках в Конституцию

Валерий Гартунг поднял вопрос о дополнениях, связанных с ежегодной индексацией пенсии.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рамках встречи представители рабочей группы делились своими наработками в вопросах, которые кажутся им наиболее важными.

В состав группы вошел депутат Государственной думы Валерий Гартунг. На рассмотрение он подготовил вопрос по социальным поправкам.

«Наша фракция подготовила дополнения в статью 75 Конституции, касающиеся ежегодной индексации пенсии (и работающим, и неработающим пенсионерам) на уровне не ниже инфляции, а также индексации зарплат. Раннее на заседаниях рабочей группы мы их обсудили и частично приняли. Но так получилось, что на встрече с президентом депутаты Смолин и Хованская высказались по этому поводу раньше меня. Но я тоже заострил на этом вопросе внимание, чтобы важная тема не ушла из поля зрения президента», — рассказал о ходе встречи Валерий Гартунг.

Как отмечает депутат Государственной думы, помимо этого он внес предложение о том, что в полномочия правительства должна быть вписана забота об экологической обстановке.

Участие представителей Челябинской области в составе рабочей группы играет важнейшую роль.

«Голос региона должен быть услышан в Москве, позиция региона должна быть услышана. Это единое правовое пространство, все регионы принимают участие. Там обсуждается в том числе и статус губернатора в рамках новой политической системы, повышение его статуса. Пока конкретные решения не озвучили, но регионы могут выступать инициаторами повышения роли губернатора», — отмечает политолог Андрей Уфимцев.

Эксперт отмечает, что представители всех регионов могут принимать участие в обсуждении, это крайне важно, поскольку изменения готовятся в Основной закон страны.