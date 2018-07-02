/ Президент поблагодарил Бориса Дубровского за работу в письме

Благодарность передал новый представитель главы государства на Урале.

Губернатор Борис Дубровский встретился с новым представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. Встреча началась с вручения главе региона благодарности от Президента Р Ф: он в письме отметил уровень работы губернатора на благо Челябинской области.

Это высокая оценка, которую дал нашему региону Президент России Владимир Владимирович Путин. Для меня и моей команды — это огромная честь. — отметил Борис Дубровский.

Далее губернатор приступил к обсуждению важных для региона вопросов. Самым важным Борис Дубровский назвал выполнение майских указов, а вторым — подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, и вместе с тем строительство высокоскоростной магистрали.

По мнению представителя президента в УрФО, Челябинская область демонстрирует высокие достижения в металлурги, машиностроении и ОПК. Он согласился с тем, что социально-экономические показатели региона выше средних по стране, и такая стабильность позволит вести работу активнее.