/ Дисбаланс между числом работающих и пенсионеров вызывает опасение у СПЧ

Население России стареет.

Изменения в пенсионном законодательства назвал необходимыми член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков. Он участвовал в дискуссии на заседании Совета, там как раз обсуждалась тема повышения пенсионного возраста. Поляков вновь обратился к статистике: в соотношении занятого населения и пенсионеров наблюдается дисбаланс — пять к шести. Нужно это изменить.

Если ничего не делать, резко сокращается число тех, кто своим трудом обеспечивает пенсии для людей, уже вышедших на пенсию. Если эта тенденция продолжится, то это на самом деле социально-экономическая катастрофа. — цитирует ТАСС Леонида Полякова.

Эти цифры подтверждает Минздрав Челябинской области. Население региона стареет.

В Челябинской области количество женщин от 55 лет и мужчин от 60 достигло 150 тысяч. Это связано с тем, что примерно 20 лет назад в России значительно понизилась рождаемость. Поэтому количество людей средних лет на сегодняшний день преобладает над молодежью. — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения региона.

Член СПЧ также отметил, что многие называют изменения нереальными, но на самом деле цель просто очень серьезная, требующая детальной проработки всех шагов.

Напомним, что сейчас рассматривается законопроект об изменении пенсионного возраста. Предполагается, что на пенсию мужчины будут уходить в 65 лет, а женщины в 63. Почему эта мера необходима — читайте в нашем материале.