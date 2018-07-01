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/ Южноуральцы выбрали имя для нового талисмана Кубка губернатора по водному поло

Южноуральцы выбрали имя для нового талисмана Кубка губернатора по водному поло

Автор победившего варианта получит билета на финал.
сегодня в 12:08
  |  Общество

Накануне, 30 июня, завершилось голосование за имя для нового символа Кубка губернатора Челябинской области по водному поло. Жители Южного Урала путем открытого голосования определяли наиболее подходящее обращение в девочке-дельфину.

С наибольшим отрывом выбрано имя «Уралочка». Его предложил житель Магнитогорска Павел Володин. 196 пользователей отдали свои голоса за этот вариант. Теперь мужчина получит возможность вживую увидеть один из финальных матчей Кубка губернатора и познакомиться с Уралочкой.

Друзья, всем спасибо за поддержку! — написал Павел Володин.

Жители Челябинской области могут следить за ходом встреч вживую — с трибун бассейнов, и в эфире телеканала ОТВ. Матчи открытия состоятся 3 июля. В этот день встретятся в Челябинске команда «Уралочка» против сборной Казахстана, а в Златоусте сборные России и Хорватии.

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