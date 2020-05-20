Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Инициатива не распространится на референдум по Конституции.

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Совет Федерации России одобрил закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах, также о сборе подписей избирателей по почте или через «Госуслуги». Также сегодня, 20 мая, был одобрен закон по которому при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности разрешается отложить выборы главы региона.



Изменения вносятся в статьи 37 и 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Как пишут РИА Новости, с использованием портала «Госуслуг» может быть собрано не более половины подписей избирателей или участников референдума от количества необходимых подписей. Помимо этого, закон ужесточает подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Если в настоящий момент для отказа в регистрации кандидата избиркому необходимо выявить более 10% брака в подписях, то поправки предлагают снизить это число до 5%.

По поводу законопроекта на своей странице в Фэйсбуке высказался сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Парламентарий, подчеркнул, что комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, членом которого он является, рекомендовал палате одобрить закон.

«Наш Комитет рекомендовал палате одобрить Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ в части совершенствования законодательства о выборах и референдумах и обеспечения основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,— написал Олег Цепкин.

Добавим, что одним из авторов законопроекта является депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Ранее он отметил, что возможность дистанционного голосования не будет распространяться на референдум о поправках в Конституцию.