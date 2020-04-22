Депутат Госдумы заявил о невозможности проведения заочного голосования по Конституции

Данный формат может вызвать сомнения в итогах, считает Павел Крашенинников.

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Заочное голосование по поправкам в конституцию проводить нельзя, поскольку в этом случае его итоги могут вызвать сомнения, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Депутат считает, что нужно выразить доверие не только к тексту изменений, но и к самой процедуре.



«Поэтому необходимо дождаться, когда эпидемия закончится и ситуация стабилизируется, и прийти на участки проголосовать. Все процедуры, которые установлены законом, необходимо провести»,— цитирует депутата пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.

Парламентарий подчеркнул, что в условиях пандемии абстрактные тезисы поправок перешли в реальную потребность. Они необходимы, чтобы продолжить оказывать поддержку гражданам и юридическим лицам в преодолении последствий кризиса. Помимо этого, Павел Крашенинников заявил, что текст обновленной конституции готов, одобрен Госдумой и Совфедом и поддержан региональными парламентами. Депутат добавил, что слово осталось только за гражданами.

Напомним, всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля. Процедуре помешала пандемия коронавируса. Сроки голосования были передвинуты.