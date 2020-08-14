Совещание о подготовке к выборам состоялось в Челябинске

Его провёл полпред Николай Цуканов.

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В Челябинске состоялось совещание с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. На нём руководство региона обсудило вопросы подготовки Южного Урала к предстоящим выборам.



Так, появилась вероятность того, что с 10 по 12 сентября школьники Челябинской области не будут учиться из-за голосования, поскольку досрочная его часть начнётся 11-го числа, а большинство избирательных участков находится в образовательных учреждениях. Николай Цуканов подчеркнул, что голосование будет проходить в условиях коронавируса. Именно по этой причине нужно провести вакцинацию от ОРВИ и гриппа, а также обеспечить участки средствами индивидуальной защиты.

«Не менее важно обеспечить общественный порядок, антитеррористическую защищенность граждан. Все избирательные участки должны быть оснащены стационарными или мобильными металлодетекторами, проверены на противопожарную безопасность»,— отметил Николай Цуканов.

В регионе пройдут выборы в заскобрание, они заслуживают особого внимания, отметил полпред. Однако, по словам Николая Цуканова, муниципальные голосование также не должны остаться без внимания.

«Мы должны понимать, что выборы должны пройти в спокойной обстановке. Независимо от партийной принадлежности. Количества кандидатов. Все равны перед законом. Прошу это учесть. Рассчитываю, что выборы пройдут без потрясений. Конкуренция — вещь хорошая, но все должно проходить в рамках закона»,— рассказал полпред.

О подготовке к выборам в доложил Алексей Текслер. По словам губернатора, вся работа по идет в штатном режиме, а на участках будет обеспечена эпидемиологическая и общественная безопасность.



«Естественно мы создаем условия для безопасной работы членов избирком и участии в голосовании граждан. По сути, весь тот опыт, который мы наработали в рамках голосования за конституцию мы в полной мере будем применять и на текущих выборах. Сам я уверен выборы пройдут спокойно. В законном русле»,— заявил Алексей Текслер.

На данный момент выдвижение и регистрация кандидатов уже завершены. Отметим, голосование в этом году будет проходить 3 дня. 11 и 12 сентября — в досрочном режима, а 13 сентября сделать выбор можно будет на избирательных участках и на дому.