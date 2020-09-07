Челябинск готов к выборам депутатов Законодательного собрания

На голосование отведено три дня.

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Совсем скоро, уже в это воскресенье, в Челябинской области состоятся выборы депутатов Законодательного собрания. Заместитель главы Челябинска и руководитель аппарата администрации города Валерий Смирнов рассказал сегодня во время аппаратного совещания, как в Челябинске будут организованы выборы 13 сентября.

«В целях минимизации одновременного нахождения на участках большого количества людей будет организовано досрочное голосование, которое будет проходить 11 и 12 сентября. Проголосовать можно будет как на участках, так и на дому. Всего в Челябинске работает 460 избирательных участков. Также образованы временные избирательные участки в местах временного пребывания избирателей, то есть в медицинских учреждениях, СИЗО, на железнодорожном вокзале»,— рассказал Валерий Смирнов.

Кроме того, граждане, проживающие не по месту регистрации, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в голосовании на любом избирательном участке. Подать заявление необходимо до 8 сентября включительно.

Также на избирательных участках будут заботиться о здоровье челябинцев.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции администрациями внутригородских районов совместно с территориальными избирательными комиссиями проведена работа по обеспечению членов избирательной комиссии и избирателей средствами индивидуальной защиты. В ходе голосования все поверхности избирательных участков будут обрабатываться антисептическими средствами, а также будет вестись термометрия»,— добавил чиновник.

Напомним, в этом году будет избрано 20 депутатов, среди них 10 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.